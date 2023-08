Jak orlik krzykliwy zatrzymał modernizację linii Berlin-Szczecin. Będzie rok opóźnienia w pracach

- Bardzo żałujemy przesunięcia terminu oddania do użytku i dokładamy wszelkich starań, aby kontynuować prace budowlane tak szybko, jak to możliwe, pomimo trudnych warunków ramowych" podkreślają przedstawiciele Deutsche Bahn.

Konkretnie chodzi o odcinek trasy z Angermünde do polsko-niemieckiej granicy, który zostanie ukończony dopiero pod koniec 2026 roku, a nie jak zaplanowano na koniec 2025 roku.

To nie wszystko. Modernizowana trasa przebiega przez chroniony obszar chronionych siedlisk ptactwa. Są to zagrożone gatunki, takie jak gąsiorek, skowronek borowy i orlik krzykliwy. To wymaga dodatkowych ekspertyz i tym samym opóźnia wydanie pozwolenia na budowę.

Ciężki dla pasażerów będzie czas od połowy 2025 roku do końca 2026 roku. Wówczas zaplanowano 16-miesięczne całkowite zamknięcie odcinka między Passow a granicą.

Jak inwestycja wygląda po polskiej stronie?

Prace projektowe dotyczące modernizacji linii od Szczecina Głównego przez Szczecin Gumieńce do granicy z Niemcami, warte blisko 9 mln zł, wykonuje firma Databout Sp. z o.o.