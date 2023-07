Jak Fabryka Wody będzie wyglądała nocą? Zobaczcie zdjęcia z testów iluminacji

Na zdjęciach widać budynek aquaparku podświetlony w jasnych barwach. Podświetlone będą też alejki prowadzące do obiektu.

- Lista prac do zrealizowania przez ekipy budowlane z ostatnimi tygodniami malała coraz bardziej. Pomieszczenia rekreacyjne, rozrywkowe, edukacyjne oraz techniczne, które znajdują się w obydwu budynkach powstającego kompleksu, są na ukończeniu lub bardzo bliskie takiego stanu rzeczy. Roboty wykończeniowe bywają czasochłonne. Zdarza się, że w tym samym miejscu trzeba nanosić poprawki, czasem nawet kilka razy. Wszystko po to, aby zachować jak najwyższy standard - wyjaśnia Piotr Zieliński ze spółki Fabryka Wody w Szczecinie.

Do 31 lipca ma się zakończyć budowa szczecińskiego aquaparku Fabryka Wody. Kolejne miesiące zajmą odbiory. Otwarcie obiektu planowane jest pod koniec roku, choć dokładnej daty jeszcze nie ma.

- Co istotne, obiekt pomału budzi się do życia. Wykonywane są przeglądy instalacji i testy zainstalowanych urządzeń. Aktualizowane jest oprogramowanie systemu ESOK odpowiedzialnego za działanie kołowrotów. W podbaseniu słychać szum działającego osprzętu, a w części niecek basenowych napuszczona jest już woda - dodaje Zieliński.

Koniec prac budowlanych nie będzie oznaczać zakończenia całej inwestycji. Trwający do sześciu miesięcy etap rozruchów i odbiorów, będzie najważniejszym elementem w harmonogramie budowy Fabryki Wody. Przez kolejne miesiące obiekt przechodzić będzie „próby obciążeniowe”. Wszystkie elementy, instalacje, urządzenia, jak i kwestie związane z bieżącą obsługą i funkcjonowaniem obiektu będą wielokrotnie sprawdzane, testowane, regulowane i polepszane w celu przygotowania Fabryki Wody na wizytę pierwszych gości.

Na razie nie są znane ceny biletów. Mamy je poznać przed otwarciem obiektu.

Przypomnijmy, inwestycja powstaje przy ulicy 1 Maja 41. Projekt inwestycji wykonało biuro projektowe DreamWorlds by TKHolding. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm w składzie: ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp.k. i ALSTAL Real Estate sp. z o.o. Koszt inwestycji to ponad 349,7 mln zł. Wykonawcą wyposażenia Edukatorium jest MAE MULTIMEDIA ART. & EDUCATION SP. Z O.O. Koszt wykonania wystawy to 25,8 mln zł.