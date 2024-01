Instytut Pamięci Narodowej zacieśnia współpracę z terytorialsami. Jest umowa z 14 ZBOT

- To porozumienie jest zatem efektem prowadzonych już wspólnych działań, a w jego efekcie będą one już zaraz jeszcze bardziej intensywne – zapowiada dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Krzysztof Męciński. – Polegać one będą głównie na kształtowaniu postaw patriotycznych żołnierzy WOT, ale także wspólnych szkoleniach.

Szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej już wielokrotnie, niemal od początku istnienia 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierał tę jednostkę. IPN brał udział w wyborze patrona 14 ZBOT, którym został w 2020 roku „Cichociemny”, żołnierz Armii Krajowej, ppłk Stanisław Jerzy Sędziak, ps. „Warta”. Instytut wydał broszurę o patronie Brygady, dzięki której każdy żołnierz może poznać dobrze swojego patrona. Ufundował także tablicę „Warty”, która znajduje się na budynku sztabu jednostki, brał udział także w procesie nadania sztandaru 14 ZBOT.

Te trwającą już od 2019 roku współpracę między oboma instytucjami podkreślał także dowódca 14 ZBOT płk Piotr Sulwiński.