Inne duże miasta mają wieloletnie umowy przewozowe, w Szczecinie są tylko na rok. Wyjątkiem są tramwaje

Długoletnia umowa dla firmy, która zapewnia transport miejski, jest dla niej zabezpieczeniem finansowym, dla miasta zaś gwarancją odpowiedniego standardu usług i wyposażenia. Jest to także okazja, by swoje usługi mogły zaoferować także prywatne firmy, co wymusi większą dbałość o pasażerów. W Polsce nie jest to nowością. W Gdańsku umowa autobusowa została zawarta na lata 2023-2032, a tramwajowa na okres 2023-2044. Co to oznacza w praktyce?

- Dzięki zagwarantowaniu trwałego finansowania możemy zainwestować w nowoczesny i niskoemisyjny tabor oraz myśleć o kolejnych inwestycjach w nowe trasy tramwajowe. Dla pasażerów oznaczać to będzie rozwój i dbałość o jakość transportu miejskiego, a dla kierowców i motorniczych pewność zatrudnienia w dobrym miejscu pracy - wyjaśniał Piotr Borawski, zastępca prezydent Gdańska.

Dodajmy, że umowy - oprócz zabezpieczenia rocznej pracy przewozowej - dokładnie definiują kryteria jakości usług, sposobu obsługi osób z niepełnosprawnością przez kierujących pojazdy. Inną kwestią, którą reguluje ten dokument, ma być wyposażenie pojazdów w elektroniczne tablice informacyjne.