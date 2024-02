In vitro w Szczecinie. Sejmik przekazał pieniądze na kontynuację programu

Zapłodnienie pozaustrojowe jest jedną z najskuteczniejszych metod leczenia niepłodności. To dlatego ostatnio przywrócone zostało finansowanie in vitro z budżetu państwa. Jak się jednak dowiedzieliśmy, zanim wszystkie procedury zaczną ponownie działać, może minąć jeszcze jakiś czas. Aby nie wstrzymywać realizacji programu, samorząd województwa postanowił kontynuować jego wsparcie.

Przypomnijmy, że adresatami miejskiego programu w Szczecinie są pary, u których potwierdzono niepłodność lub dotychczasowe nieskuteczne leczenie niepłodności. Dodatkowo, osoby korzystające z Programu muszą spełniać ściśle określone warunki: wiek kobiety mieści się w przedziale od 25 do 40 lat. Z kolei wiek mężczyzny powinien się mieścić w przedziale od 25 do 55 roku życia. Trzecim kryterium jest obowiązek mieszkania w Szczecinie i odprowadzania podatków do szczecińskiego urzędu skarbowego.

Kwalifikacją par ubiegających się o dofinansowanie ich leczenia zajmują się - pod względem administracyjnym i medycznym - dwie działające w Szczecinie kliniki: Centrum Bocian z Białegostoku prowadzące Klinikę leczenia niepłodności, ginekologii i położnictwa – Bocian 5 przy Bramie Portowej oraz spółka Vitrolive, przy al. Wojska Polskiego.