Ile kosztują truskawki w Szczecinie? Ceny spadają na łeb na szyję [ZDJĘCIA]

- To sporo - mówią klienci, ale dopytują w jakiej cenie w tym roku będą truskawki w czerwcu.

W tej chwili ceny truskawek na rynkach hurtowych w Polsce wynoszą od 8 do 18 zł za kilogram. Na podwarszawskim rynku hurtowym Bronisze za kilogram truskawek trzeba zapłacić już od 8 do 15 zł. Ceny zależą od jakości towaru, a podaż i ceny zmieniają się z dnia na dzień.

- Truskawki, które są w sprzedaży, są dobre jakościowo, gdyż pogoda sprzyja - jest sucho i owoce są dość trwałe - ocenił ekspert rynku spożywczego. Przyznał jednocześnie, że najgorsza pogoda dla tych owoców jest wtedy, gdy jest ciepło i wilgotno. - A niestety dziś i jutro zapowiadają się deszcze - dodał.

Eksperci nie chcą jednoznacznie wskazać w jakim terminie truskawki mogą osiągnąć najniższą cenę.

- Trudno jednoznacznie określić, kiedy nastąpi szczyt truskawkowy - mówią.

Zwracają uwagę, że część plantacji była przykryta folią, część włókniną, a inne nie miały przykrycia na polu i one właśnie najbardziej ucierpiały z powodu deszczy i zimnych nocy jeszcze tydzień temu. Tłumaczą, że plantacje dają owoce w różnym czasie i ich zdaniem w tym roku będą trzy "wysypy owoców"; to, kiedy to nastąpi, w dużej mierze zależy jednak od pogody - jeżeli będzie ciepło, zwiększona podaż może być już w przyszłym tygodniu.