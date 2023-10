III liga piłkarska. Wygrane Świtu, Vinety, Floty i Pogoni II. Porażka Błękitnych

Pod koniec sierpnia Świt pojechał do Torunia. Spotkanie z Elaną zakończyło się bezbramkowym remisem, ale w szczecińskim klubie byli zadowoleni. Minęło 40 dni i nastroje są jeszcze lepsze. Świt wygrał sześć kolejnych spotkań i jest na czele tabeli.

W 11. kolejce grał na boisku KP Starogard. Już w 6. minucie w pole karne wbiegł z piłką Szymon Kapelusz. Jeden z obrońców próbował wybić piłkę wślizgiem, ale to była fatalna decyzja. Wjechał w nogi napastnika i sędzia – oddalony o 10 m od sytuacji – bez wahania pokazał na rzut karny. Adam Ładziak ustawił piłkę, a arbiter zapobiegł, by bramkarz prowokował pomocnika Świtu. Mimo to bramkarz KP próbował zdekoncentrować strzelca, odwrócił się tyłem i dopiero na gwizdek ustawił się normalnie. „Kozaczenie” nic jednak nie dało, bo Ładziak z łatwością go pokonał.