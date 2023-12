Ginekolożka ze Szczecina od piątku zna już uzasadnienie zarzutów. Grożą jej 3 lata więzienia

Pod koniec listopada Prokurator Regionalny zarzucił Marii Kubisie, że popełniła pięć przestępstw polegających na udzielaniu kobietom ciężarnym pomocy w przerwaniu ciąży. Jak napisała prokuratura, zarzuty te "przedstawiono w oparciu o zgromadzone w toku śledztwa dowody, w tym zeznania świadków, oględziny zawartości telefonu oraz informacje zawarte w zatrzymanych dokumentach".

Zdaniem prokuratury, ginekolożka w swoim gabinecie lekarskim sprzedawała pacjentkom lek o działaniu wczesnoporonnym oraz instruowała, co do sposobu przyjęcia tabletki tak, aby doszło do przerwania ciąży u pacjentki. Jak wynika z informacji opublikowanej 22 listopada na stronach prokuratury, prokuratura w toku śledztwa ustaliła, że "dochodziło w toku wizyt lekarskich do sytuacji, w których Maria K. nie przeprowadzała wywiadu ani badania lekarskiego i nie sporządzała dokumentacji medycznej z wizyty. Podejrzana nie ustalała, czy zaistniały określone ustawowo przesłanki do przerywania ciąży".