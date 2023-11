Ginekolożce ze Szczecina postawiono pięć zarzutów

Jak podkreśla prokuratura tego rodzaju zachowania według przepisów polskiego prawa stanowiły i stanowią przestępstwo (z art. 152 § 2 k.k.), polegające na udzielaniu pomocy w przerwaniu ciąży. Jest ono zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Jak twierdzi prokuratura ginekolożka w swoim gabinecie lekarskim sprzedawała pacjentkom lek o działaniu wczesnoporonnym oraz instruowała, co do sposobu przyjęcia tabletki tak, aby doszło do przerwania ciąży u pacjentki. Ponadto prokuratura w toku śledztwa ustaliła, że "dochodziło w toku wizyt lekarskich do sytuacji, w których Maria K. nie przeprowadzała wywiadu ani badania lekarskiego i nie sporządzała dokumentacji medycznej z wizyty. Podejrzana nie ustalała, czy zaistniały określone ustawowo przesłanki do przerywania ciąży".

- Pani doktor nie przyznaje się do zarzucanych jej czynów - mówi Rafał Gawęcki, adwokat reprezentujący Marie Kubisę. - Jak zapoznamy się z aktami sprawy to się odniesiemy. Dostaliśmy dwie strony zarzutów, gdzie są nazwiska kobiet. Ale pani doktor te nazwiska nic nie mówią. Nie wiemy, czy w one w ogóle były jej pacjentkami.

Mecenas Rafał Gawęcki twierdzi też, że jeszcze nie otrzymał z prokuratury pisemnego uzasadnienia postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Ale jak twierdzi prokuratura dokument taki został niezwłocznie sporządzony i już w piątek (24 listopada) został przesłany do podejrzanej i do jej obrońcy.

- Ale ja go jeszcze nie mam - stwierdził w poniedziałek przed południem mecenas Rafał Gawęcki. - Jeśli został wysłany w piątek, to nie miał szans do nas dotrzeć - tłumaczył.