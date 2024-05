Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim 10.05? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Dyngusowa 8 do 11, 13, dz.nr 490. 13.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Chłopska 21 do 28, parking, garaże, myjnia, dz.nr 54, Czerwona 25, 59, garaże. 15.05 od godz. 8:30 do 12:30

Szczecin ul. Somosierry 10e do 14, 15b, 44c, 45, 45a. 17.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat policki

Police, Ofiar Stutthofu 11 do 19 nieparzyste, 25 do 29.

11.05 od godz. 8:00 do 16:00

Podgrodzie, ul. Podgrodzie 16, 19, 20, 23 do 23b, 23f, 31 do 36, 38, 40 do 44 parzyste, 45 do 48, 51, 52, 55, 61, 63, 67 do 73 nieparzyste, 74, 76, 80, przepompownia, przystań, dz.nr 101/12, 101/15, 101/35, 101/36, 101/62, 101/90, 101/92, 101/127, 101/141, 101/154.

14.05 od godz. 8:00 do 19:00

Myślibórz Wielki 19P, dz.nr 346, 348 do 354, 359, 361.

14.05 od godz. 8:00 do 15:00

Uniemyśl, 68b, dz.nr 435.

14.05 od godz. 8:00 do 15:00

Turznica 1 leśniczówka.

15.05 od godz. 8:00 do 15:00

krótkotrwałe zaniki napięcia dla: Wieńkowo: ul. Sikorskiego, Leśna, dz.nr 338/2, Jasienica: ul. Kopernika, Ogrodowa, Świętej Anny, Piastów 40, 42.

15.05 od godz. 8:00 do 15:00