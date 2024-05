Nowe przęsło już nad nurtem Dziwny. Wyjątkowa operacja inżynierska na S3 [ZDJĘCIA]

Nowy most, wraz z estakadami dojazdowymi, ma ponad 1 km długości. Przeprawa nad Dziwną to element odcinka S3 Dargobądz-Troszyn, który będzie miał 16 kilometrów, obejmuje on budowę węzła Dargobądz, Wolin Wschód oraz Wolin Zachód.

Droga S3 na odcinku Świnoujście - Troszyn będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę.

A tak specjalne wózki przetransportowały stalowe przęsło łukowe mostu drogi S3 w Wolinie na część mostu przy wschodnim brzegu cieśniny Dziwna.