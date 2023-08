Galeria Handlowa Turzyn bezpieczna. Awaria gazownicza usunięta

Naprawa miała zająć kilka godzin, ale specjaliści uwinęli się z nią dużó szybciej. Klienci już mogą znowu kupować w Turzynie.

Ale jeszcze kilkadziesiąt minut temu było groźnie.

- Po godzinie 9 dostaliśmy informację o rozszczelnionej rurze gzowej na ternie tzw. starego budynku Turzyna. Ok. 400 osób musiało opuścić budynek. Nie było potrzeby ewakuacji osób z innych obiektów. Ewakuacja przebiegła spokojnie - mówi kpt. Franciszek Goliński ze szczecińskiej straży pożarnej.

Na miejscu pracują gazownicy.

- Dziś rano doszło do rozszczelnienia gazociągu średniego ciśnienia. Na miejscu pracują nasze służby, które już zlokalizowały miejsce rozszczelnienia. W tym momencie gazociąg jest naprawiany. Jak tylko zostanie naprawiony, to klienci i pracownicy galerii handlowej będą mogli wrócić i ruch kołowy wokół galerii zostanie przywrócony. Nikomu nic się nie stało. Żaden odbiorca, poza galerią, nie został pozbawiony dostępu do gazu - powiedział Grzegorz Cendrowski z Polskiej Spółki Gazownictwa.