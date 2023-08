Galaxy pomaga zwierzakom w potrzebie – charytatywna akcja centrum handlowego przy wsparciu medialnym portalu GS24.pl

Druga odsłona działań o charakterze pro-społecznym polega na sadzeniu drzew. Magnolie ze szczepu Galaxy ozdobią patia aż 5 miejskich szkół. W ten sposób centrum handlowe nie tylko pomaga tworzyć przyjazne środowisko nauczania, ale również edukuje. Ta bezcenna lekcja ekologii pokazuje, że nawet małe kroki w kierunku ekologicznej świadomości mogą mieć w przyszłości duże znaczenie.

- Dlaczego zdecydowaliśmy się na sadzenie drzew na terenach szczecińskich szkół? To, że drzewa mają zbawienny wpływ na środowisko jest niezaprzeczalne. A więc oprócz oczywistego, proekologicznego aspektu chcieliśmy podkreślić także dwa inne, tylko z pozoru poboczne, atuty tego typu działań. Pierwsze, to angażowanie dzieci i młodzieży w prace na rzecz lokalnej społeczności. Jeśli potrafimy zaangażować się w projekt tak wymagający jak sadzenie drzew, to z pewnością potrafimy też wdrożyć inne, drobniejsze działania sprzyjające środowisku w swoim mikro otoczeniu. W domu, w szkole, na placu zabaw. Dbać o wspólne dobro. Drugim celem jest stworzenie przyjaznego środowiska nauczania. Drzewa zmniejszają poziom stresu, patrzenie na nie wycisza, a zadrzewiona przestrzeń staje się przyjazna. Wszystko to wydaje się być bezcenne w obrębie szkolnej infrastruktury. Z badań wynika, że aż dla 73% badanych uczniów powrót do szkoły oznacza stres, a 52% komunikuje w związku z powrotem tylko negatywne emocje. Dlatego uatrakcyjnianie przestrzeni szkolnej, tak, by była bardziej zachęcająca, jest kluczowe i ma ogromne znaczenie. – dodaje Rozwarska.