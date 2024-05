Finał regat The Tall Ships Races coraz bliżej. Czeka nas wiele atrakcji! Na scenie m.in. Krzysztof Zalewski, Sylwia Grzeszczak, Mery Spolsky Małgorzata Klimczak

Po 7 latach wielkie żaglowce wracają do Szczecina UM Szczecin

Po 7 latach wielkie żaglowce wracają do Szczecin. W dniach 2-5 sierpnia u stóp Wałów Chrobrego, na Łasztowni, a przede wszystkim na wodzie, rozegra się finał regat The Tall Ships Races. Jak wyglądają przygotowania do imprezy?