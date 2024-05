Dziś Światowy Dzień Walki z Rakiem Jajnika. Nie czekaj, wykonaj badania

Nowotwór jajnika jest przez lekarzy uznawany za jeden z najbardziej podstępnych rodzajów nowotworu, bo wykrywany jest zwykle w ostatnim jego stadium, gdy możliwości walki o zdrowie pacjentki są mocno ograniczone. Dzieje się tak, bo chore przez wiele miesięcy nawet nie podejrzewają, że są w niebezpieczeństwie.

- Niestety rak jajnika bardzo często daje objawy dopiero wtedy, gdy jest w zaawansowanym stadium - mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, lekarz ginekolog. - To często nowotwór pierwotny diagnozowany dopiero w przypadku przerzutów do innego organu. Walka z nim jest bardzo trudna, stąd takie dni jak 8 maja mogą być motywacją do zapisania się na badania i do namawiania do czujności, ostrożności oraz pamiętania o swoim zdrowiu.