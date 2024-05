Co wiesz o raku piersi? Weź udział w quizie Fundacji MOŻESZ

- Tymczasem, jest to ważny element profilaktyki przeciwnowotworowej - twierdzi Anna Sznigir. - Regularne samobadanie piersi to podstawa. Zwiększa szansę na wykrycie zmian nowotworowych we wczesnym stadium. Palce mogą wyczuć już niewielkie zmiany w piersiach. Dzięki temu, diagnoza może zostać postawiona odpowiednio wcześnie, co znacząco zwiększa szanse nie tylko na przeżycie, ale też całkowite wyleczenie.