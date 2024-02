Dziś rolnicy blokują przejazdy w Policach - przed sklepem, przed ZCH Police i na osiedlu Chemik

- Ale co musimy koniecznie podkreślić - do nas dołączają rolnicy niezrzeszeni - mówią organizatorzy i od razu tłumaczą, że ten ogólnopolski protest rolników jest pozbawiony jakichkolwiek barw politycznych. - Bo nam nie chodzi o robienie polityki, tylko o załatwienie naszych spraw, spraw rolników.

Przypominają, że najważniejsze o co walczą to uregulowanie spraw związanych z niekontrolowanym napływem produktów rolnych z Ukrainy, ale też rezygnacja przez Unię Europejską z Zielonego Ładu.

- Bo w tej chwili nie opłaca się produkcja rolna - tłumaczą rolnicy. - Ciągle musimy do niej dokładać. A my tez chcielibyśmy jakoś żyć, mieć za co wykształcić swoje dzieci.