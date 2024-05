Dzieci nie chciały już dłużej czekać. W przyjściu chłopców na świat pomagali dyspozytorzy [NAGRANIA]

Najwyraźniej kobieta zajęła się rodzącą. Dalej z dyspozytorem rozmawia już jej wnuczka. Nie trwa to długo. Chwilę później było już po wszystkim. W słuchawce słychać płacz noworodka.

- Proszę przygotować ręczniki - poinstruował operator Mariusz Lipski. - Jak się urodzi, trzeba dziecko w nie zawinąć, żeby się nie wychłodziło, ale tak, by buzia wystawała - dodaje. - I nie przecinajcie pępowiny. Karetka już jedzie.

„Odbierający” poród dyspozytor przyznał później, że telefon bardzo go zaskoczył.

- Proszę położyć dziecko na brzuchu matki. I niech pan przykryje dziecko, by się nie wychłodziło - poinstruował.

- Tak, jest bark - relacjonuje na bieżąco mężczyzna. Jest spokojny, rzeczowy. Zadaje konkretne pytanie i wykonuje polecenia operatora. Chwilę później traci jednak całe swoje opanowanie. Już dużo głośniej mówi do słuchawki: „Jest!”. A potem: „Cały. Płacze”.

- Wzywający karetkę powiedział, że widać już główkę - opowiada Wojciech Skotnicki. - To oznaczało, że poród już się zaczął. Już nic nie można zrobić. Podjąłem decyzję: rodzimy na miejscu. Musiałem zapanować nad sytuacją. I namówić rozmawiającego ze mną, by współpracował, wykonywał wskazówki i przyjął ten poród.

Do pierwszych narodzin doszło w powiecie sławieńskim, do drugich - na szczecińskim Niebuszewie. W obu przypadkach kilka minut po porodzie pojawił się zespół ratownictwa medycznego, którego członkowie zajęli się noworodkami i ich mamami. Wszyscy trafili do szpitali. Jak się dowiedzieliśmy, kobiety i dzieci są zdrowe (chłopiec, który się urodził przy pomocy babci i jej wnuczki otrzymał 10 punktów w skali Apgar).

Rocznie do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego trafia ponad 1,2 mln zgłoszeń od mieszkańców, którzy potrzebują pomocy. Telefony te odbierają operatorzy numeru alarmowego 112, którzy przyjmują wezwanie, anulują je lub przekierowują do właściwych służb. Jeśli zdarzenie wymaga pomocy medycznej, trafia do dyżurujących w urzędzie dyspozytorów medycznych, którzy podejmują decyzję czy na miejsce należy wysłać zespół ratownictwa medycznego.

Dyspozytorzy medyczni rocznie odbierają ponad 200 tys. telefonów od osób potrzebujących pomocy. Zgłoszenia dotyczą zwykle urazów, zatrzymania akcji serca, wypadków samochodowych czy zasłabnięć.