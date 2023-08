Dwa dęby rosnące na pl. Zwycięstwa to unikaty! [ZDJĘCIA]

Jak się dowiedzieliśmy, stare podłoże zostało usunięte ręcznie. Zastąpiono je bogatym w zasoby mineralne świeżym i wolnym od patogenów podłożem organicznym. Nowe podłoże poddano mulczowaniu grubo mieloną korą. To ma sprawić, że pod drzewami nie będą rosły chwasty. Poza tym kora ograniczy parowanie wody.

- Wykonane zostały ponadto dwutorowe opryski koron: preparatem z grupy środków ochrony roślin przed żerowaniem patogenów słabości typu Topsin oraz oprysk biostymulatorem pobudzającym drzewo do poprawy witalności pędów, pąków i docelowo odbudowy ulistnienia.

Przypomnijmy, że przebudowa pl. Zwycięstwa to inwestycja związana z modernizacją miejskiej infrastruktury drogowej i komunikacyjnej - w ramach tej inwestycji mają być również wykonywane prace związane z pielęgnacją starych okazów i dosadzaniem nowych. Takimi pracami objęte są również drzewa - w tym dwa unikatowe w skali kraju, a jedyne w Szczecinie, zimozielone dęby Turnera.

Dąb Turnera to drzewo zimozielone, najprawdopodobniej hybryda powstała ze skrzyżowania dębu szypułkowego z dębem ostrolistnym - powstała około 200-lat temu w Anglii. Tak jak dąb ostrolistny, dąb Turnera nie zrzuca liści na zimę, natomiast po dębie szypułkowym, hybryda odziedziczyła kształt liści i pokrój drzewa. Drzewo ma najczęściej krótki pień i rozłożystą koronę z mocnymi konarami. W krajach o cieplejszym klimacie dorasta do 20 metrów wysokości. W Polsce rośnie rzadko - można go spotkać jedynie w zachodniej części kraju. W Szczecinie rosną dwa dęby tego gatunku, oba na pl. Zwycięstwa.