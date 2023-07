Duża pomoc dla Odry. Szef Wód Polskich zapowiada budowę zbiorników retencyjnych i modernizację oczyszczalni ścieków

Wojewoda przypomina, że w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie działa program, dzięki któremu można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na organizowanie monitoringu rzeki, jak również na jej zarybianie. Fundusz ma na to 3 mln zł (do 2025 r.).

Specustawa

Ale tym, co ma w przyszłości zapewnić Odrze bezpieczeństwo, jest przygotowywana (trafiła już do Senatu - dop. red.) tzw. Ustawa Odrzańska.

- Mówimy tu np. o działaniach zapewniających retencję wody - twierdzi prezes Wód Polskich. - To są inwestycje mające na celu spowolnienie odpływu wody i magazynowanie jej tak, by w sytuacjach, kiedy powstają tzw. niżówki, można nią było odpowiednio dysponować.

- Są tam regulacje, które przyczynią się do tego, by stan wody w Odrze się poprawił, zarówno ilościowy jak i jakościowy - zapewnia Krzysztof Woś. - I tym samym, do czego zmierzamy, by nastąpiły pozytywne zmiany w środowisku wodnym.

Jednak już wkrótce powstaną nie tylko zbiorniki retencyjne. Prezes Wód Polskich podkreśla, że w ustawie znalazły się 123 inwestycje dotyczące budowy nowych oczyszczalni ścieków, przebudowy i modernizacji tych już istniejących. Chodzi bowiem o to, by to, co z nich trafia do rzeki, było odpowiednio oczyszczone. W dorzeczu Odry działa 630 oczyszczalni ścieków. Z tego 47 nie odpowiada normom jakościowym - w zachodniopomorskim takich oczyszczalni jest dziewięć.

- Tu będzie możliwość skorzystania z dofinasowania - podkreśla Woś.

Szef Wód Polskich zauważa, że nowe ustawodawstwo kładzie duży nacisk na inwestycje związane z rozbudową kanalizacji, która obecnie nie działa tak, jak powinna. Jego zdaniem z jednej strony rozwój aglomeracji, a z drugiej zmiany klimatyczne, w tym przypadku powodujące nawalne opady, sprawiają, że kanalizacja często staje się niewydolna. Na dodatek część z nich jest ogólnospławna. W okresach intensywnych opadów dochodzi w nich do mieszania się deszczówki ze ściekami i odprowadzania wszystkiego do rzeki.