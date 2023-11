Dom Kultury Słowianin znów otwarty. Będą koncerty, spektakle, widowiska... [ZDJĘCIA]

Dom Kultury Słowianin przy ul. Józefa Korzeniowskiego, to najbardziej znana scena koncertowa w Szczecinie, która gościła najsłynniejsze polskie i zagraniczne zespoły rockowe. Klub w przyszłym roku obchodzić będzie swoją 55. rocznicę istnienia - działa jako instytucja kultury nieprzerwanie od 1969 r. Od lat działają tu m.in.: Centrum Seniora, Dziecięce Pogotowie Lekcyjne, Mała Akademia Bluesa...

- Większość z nich nadal będzie u nas funkcjonować - zapewnia dyrektor klubu Jacek Janiak. - Ale będą też nowe, jak np. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krąg", który właśnie u nas prowadzić będzie swoje próby.

Do Słowianina wróci także After Blues, najstarszy, po The Rolling Stones, zespół bluesowy na świecie grający w niezmienionym składzie. W Słowianinie będą u siebie również muzycy zespołu "Nikt", "The Blue Bass", chór "Kanon"... Jak się dowiedzieliśmy, w nowym-starym Słowianinie działać też będzie teatr młodzieżowy (jest już podpisana umowa z Teatrem Współczesnym), Rewia Variete, pracownia gitarowa, grupa wokalna, szkoła nauki gry na bębnach afrykańskich, na ukulele...