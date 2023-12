Czy praca w handlu się opłaca? Ile zarabiają w 2023 roku pracownicy dyskontów i hipermarketów

Z kolei sprzedawca w Biedronce może otrzymać 4050-4700 zł brutto miesięcznie w pierwszym roku pracy, a na stanowisku kasjera 4000-4550 zł brutto miesięcznie na początek, ze względu na okrojony zakres obowiązków. Natomiast na stanowisku kasjer-sprzedawca w Kauflandzie można zarobić od 4200 zł do 5200 zł brutto, w zależności od lokalizacji i stażu pracy. A na stanowisku magazyniera od 4200 zł brutto do nawet 7700 zł brutto.

Jak podają media (portal biznesinfo.pl) w Dino można zarobić brutto jako nowy pracownik 3710 zł brutto, w przeliczeniu na rękę to 2850 zł - pisze portal. Natomiast samo Dino podaje, że na stanowisku magazyniera w Dino można otrzymać od 3600 zł brutto do 4000 zł brutto na start.

W Auchan nowy pracownik na stanowisku sprzedawca-kasjer może liczyć na wynagrodzenie od 3800 zł do 4650 zł brutto, natomiast na stanowisku tzw. wsparcia klienta od 3900 zł do 4900 zł brutto.

W sklepach sieci Aldi początkujący sprzedawca zarabia od 3860 zł do 4410 zł brutto. Sprzedawcy z trzyletnim doświadczeniem mogą liczyć na pensję 4260 – 4810 zł brutto. Wynagrodzenia kierowników sklepów kształtują się od 6110 do 7910 zł brutto, w zależności od doświadczenia.

Całkiem dobrze kształtują się zarobki w Lidlu, gdzie początkujący pracownik może zarobić od 4200 do 5150 zł brutto. Po roku pracy może liczyć już na od 4400 do 5350 zł brutto, a po dwóch latach od 4600 do 5600 zł brutto.

Za to pracując w magazynie na początek można zarobić od 4800 do 5250 zł brutto, po roku pracy od 5050 do 5500 zł brutto, a po dwóch latach – od 5300 do 5800 zł brutto. Trzyletni staż oznacza wynagrodzenie od 5650 do 6050 zł brutto.