Czy będą wyłączenia prądu 23.05 w zachodniopomorskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Gdzie obecnie (23.05 16:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Charzyno ulica Szkolna, Morowo, Siemyśl ulice Brzozowa, Kołobrzeska, Kościelna, ks. Alojzego Wyciślika, Lipowa, Polna, Sportowa, Szkolna, Topolowa. 23.05 od godz. 10:51 do 17:15

Jazy. 23.05 od godz. 8:05 do 16:15

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Okulickiego 14 do 40 parzyste. 24.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Nocznickiego 41, 42, Firlika 15. 24.05 od godz. 8:00 do 15:00

Przecław, al. Kasztanowa 25, dz.nr 5/49, 5/75. 28.05 od godz. 8:00 do 15:00

Jasienica, ul. Świętego Marcina dz.nr 415/2, 415/3, odbiorcy zasilani ze złącza nr 0163308. 28.05 od godz. 8:00 do 15:00

Warzymice, dz.nr 213/5. 24.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Harnasiów 4i, 4j, Samborska dz.nr 7/10, 7/11. 29.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Średnia 15, 16, Ziemska 17, 19, 21, 23, dz.nr 242, 245, 268/1, 268/6. 29.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Sowia 43, 45 , 47, Kozia 3. 28.05 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Władysława IV 9c. 28.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Słowackiego fontanna Rusałka. 28.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Kurza 13, 14, przepompownia. 27.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, aleja Wyzwolenia 77, 77 oficyna, 77a, garaże, dz.nr 4/5. 24.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Thugutta 6, 6e, 6f, 8. 24.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Nehringa 60c, dz.nr 8/20. 29.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Maciejowicka 2 do 8 parzyste, Kosynierów 1 do 6.

29.05 od godz. 8:30 do 14:30

powiat gryfiński

Nieznań, nr 1a do 5/2, hydrofornia, dz.nr 42/4.

24.05 od godz. 8:00 do 15:00

Cedynia działki numer: 47/80 do 47/86.

24.05 od godz. 9:00 do 14:00

Mętno działka numer 55/3

27.05 od godz. 8:00 do 14:00

Żelechowo Jezioro działki nr 408/12, 408/13, 408/15, 408/16

27.05 od godz. 12:00 do 15:00

Dębogóra Oś. Mieszkaniowe działki nr od 23/61 do 23/70

28.05 od godz. 9:00 do 12:00

Lubanowo działka 323/41

28.05 od godz. 9:30 do 14:00

Krzywin odbiorcy ul Polna działka 906/1

28.05 od godz. 12:00 do 15:00

powiat kamieński

Wrzosowo 52a

24.05 od godz. 9:00 do 14:00