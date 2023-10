Cztery gole na urodziny. Perfekcyjny Futsal Szczecin nadal jest liderem tabeli

Szczecinianie po trzech zwycięstwach z rzędu byli pewni siebie, grali w pełnym składzie, więc kibice nastawiali się raczej na łatwą wygraną. Wenecja miałą w hali przy ul. Twardowskiego inne zamiary. Beniaminek grał ostro, zdecydowanie i nie widać było w poczynaniach gości strachu. Gospodarze grali jednak cierpliwie i przed przerwą zdobyli trzy gole.

Tego dnia do siatki trafiali po stronie szczecinianin tylko Polacy. Najpierw Karol Ława wyłożył piłkę Łukaszowi Kubickiemu a ten z bliska otworzył wynik spotkania. Tuż przed przerwą na 2:0 podwyższył Ława, któremu tym razem dograł piłkę Dmytro Rybitsky. Gdy tuż po zmianie stron na 3:0 podwyższył Kubicki, wydawało się, że zwycięstwo gospodarzy jest pewne. Wtedy Wenecja rzuciła się do szalonych ataków i w kilka minut doprowadziła do stanu 3:2. Szczecinianie podwyższyli prowadzenie za sprawą Ławy, ale goście nie odpuszczali. Po golu na 3:4 zaczęli nawet uspokajać miejscową publiczność w hali. Robił to strzelec hat-tricka dla gości Duarte Araujo. To było jednak maksimum, na co stać było tego dnia Wenecję. Pozostałe strzały gości zostały zablokowane przez obrońców, bądź będącego w świetnej formie Radosława Janukiewicza.