Czeka nas zmiana przebiegu obwodnicy Polic. Będzie wytyczona od strony Szosy Polskiej?

Według naszych informacji już rozpoczęły się prace projektowe, jednocześnie wykonawca stara się o uzyskanie decyzji administracyjnych dla inwestycji.

- Prace projektowe zostały rozpoczęte. W pierwszym etapie przygotowywane są materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Na uzyskanie DŚU mamy 20 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, czyli 16 listopada 2023 roku. Drugim etapem prac projektowych będzie złożenie i uzyskanie decyzji ZRID (ZRID to skrót od określenia zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wydawane jest ono w formie decyzji administracyjnej przez właściwego wojewodę w stosunku do dróg krajowych i wojewódzkich - przyp. red.), na co przewidziano 30 miesięcy od dnia podpisania umowy - informuje Łukasz Mielnik ze spółki STRABAG Sp. z o.o.