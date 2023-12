Chorujemy! Weszliśmy w szczyt zachorowań! Tak będzie do końca stycznia

- To są osoby z tzw. grupy ryzyka - tłumaczy dr Joanna Jursa-Kulesza, kierownik zespołu kontroli zakażeń w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie. - Powinny być szczególnie chronione. I, wciąż o to apeluję, powinny się szczepić.

To nie są pojedyncze zachorowania. W Szczecinie przychodnie i szpitalne izby przyjęć przeżywają oblężenie. Ale żeby się przekonać, że zachorowań w ostatnim czasie jest coraz więcej, wystarczy wsiąść do tramwaju lub autobusu - na pewno natkniemy się na pasażera z katarem czy kaszlem. Chorzy przychodzą do zakładów pracy, bo dolegliwości najczęściej nie są poważne. Kłopot w tym, że w ten sposób wirus się rozprzestrzenia. A jeśli trafi na osobę starszą, dziecko lub chorego obciążonego innymi schorzeniami, może się zrobić niebezpiecznie.

- Te wirusy się rozprzestrzeniają w sposób epidemiczny - twierdzi dr Jursa-Kulesza. - Wystarczy krótka rozmowa z osobą zakażoną, a już możemy się zakazić. Nie mamy na nie odporności, bo nie możemy jej mieć. Wariantów jest zbyt dużo. Nawet po przejściu infekcji, zdobywamy odporność na najwyżej kilka miesięcy. Kiedy przychodzi kolejny szczyt, jesteśmy jak "czysta karta".

To dlatego do zakładów pracy zachorowania docierają falami. W szpitalu wojewódzkim w Szczecinie, kilkanaście dni temu na zwolnieniach lekarskich była znaczna część pracowników administracji, a w Przedszkolu Publicznym nr 27 "Żagielek" przy ul. Henryka Pobożnego w ubiegłym tygodniu wirus dopadł zarówno nauczycieli, jak i obsługę. Oczywiście chorują nie tylko dorośli. Na zwolnieniach przebywają również uczniowie - z tym, że w tym przypadku rodzice nie zawsze zgłaszają się do lekarzy. Często po prostu widząc pierwsze objawy przeziębienia nie puszczają dzieci do szkoły.