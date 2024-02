„Chodzi o to, żeby się nie bać” – Adrianna Szymańska śpiewa Korę w Teatrze Polskim w Szczecinie

- Paradoksalnie to ja nigdy nie byłam wielką fanką Kory. Dopiero po jej śmierci zetknęłam się jakoś bardziej z jej twórczością. Dostrzegłam, że to materiał z ogromnym artystycznym potencjałem. Tym bardziej, gdy jako tzw. aktorce śpiewającej, bliższa jest mi piosenka aktorska niż musical. Było to jeszcze w pandemii więc trochę wszystko trwało, ale udało się i wzeszło to nasze słońce. Mówię nasze, bo kierownictwo muzyczne objął Krzysiu Baranowski, który stworzył oryginalne aranże, zaś reżyserią zajął się sam dyrektor Adam Opatowicz, czyli specjalista od teatralnej metafizyki. A ta wydobywa się nam w tym spektaklu z każdej strony. Bo i projekcje filmowe, które do przedstawienia zrobił Michał Materna tworzą wyjątkowy klimat.

- Nie wiem, czy są bardziej aktualne. Myślę, że aktualne tak samo, tylko mówi się o tym więcej i głośniej. Natomiast, od kiedy ja jestem matką moja wrażliwość totalnie ewoluowała. Patrzę na świat także oczami dziecka. To, co się dzieje odbieram podwójnie - na poziomie dorosłego i dziecka, z którym współodczuwam. Więc, gdy wydarza się coś strasznego, i mówię tu o dzieciach w ogóle, to cierpię jako matka i jako to dziecko, które jest we mnie. Myślę, że każda mama rozumie tu o czym mówię.

Kora żyła w niełatwych czasach, jej twórczość pomagała wielu osobom w zmaganiach z tamtą rzeczywistością. Do końca swojego życia była zaangażowana w sprawy społeczne i polityczne. Krytykowała papieża za stosunek do mniejszości seksualnych. Ją samą z kościołem łączyła trauma molestowania seksualnego w dzieciństwie. Teksty, w których o tym śpiewała dziś są chyba bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej...

- Bo ten utwór razem ze swoim ciężarem, powinien nieść także nadzieję. Są takie momenty w życiu, gdy znajdujemy się w jakimś miejscu, w którym nie chcemy być. I, aby być gdzieś indziej, dotrzeć dalej, musimy przez coś przejść. Ten czas potrzebny na przejście jest właśnie tym ciężarem, który zostawiamy za sobą - mając nadzieję, że tam, gdzie dotrzemy będzie lepiej. Ale wracając do bardziej przyziemnych wyzwań, to naprawdę nie spodziewałam się, że tyle energii pochłonie warstwa tekstowa. W tekstach Kory każde słowo ma tak ogromne znaczenie. Nie możesz zmienić absolutnie nic we frazie, bo stracisz wydźwięk. No i praca jeden na jeden z reżyserem-dyrektorem jest zupełnie inna od tej, gdy zaangażowany jest większy zespół. Obawiałam się tego trochę. A on mi w pełni zaufał, co jest dla mnie niezwykle ważne. Myślę, że byłoby takie dla każdego aktora.

Kora wielokrotnie podkreślała, że największą wartość stanowi dla niej wolność. A dla ciebie?

- Rodzina i dom. Poukładałam sobie w głowie co jest najważniejsze, ważne i mniej ważne. I to, co robię zawodowo, mimo że uwielbiam, nie jest najważniejsze. Co wcale nie znaczy, że nie mierzę się z wyrzutami sumienia, gdy np. ze względu na wieczorny spektakl nie mogę wieczorem usypiać mojego synka. Ale też nie uczę się tekstów w domu, bo jest to przestrzeń zarezerwowana dla rodziny, a nie pracy. Nie jestem typem aktorki, która żyje postacią, zabiera ją ze sobą do domu. I nie spalam się na scenie.

To znaczy?

- Jan Peszek dał mi kiedyś cenną radę. Miałam bardzo wymagający monolog, w którym płakałam na scenie. Jan uświadomił mi, że jeżeli tylko ma się opanowaną technikę, to trzeba z niej korzystać i taką poważną scenę płaczu rozegrać technicznie. To oznacza, by grać prawdziwą emocją, a nie być w tej emocji. To widzami ma tzw. tąpnąć, a nie mną. Jakbym za każdym razem, jak to w metodzie Stanisławskiego, wchodziła w emocje przywołując jakieś swoje traumatyczne przeżycia, to bym zwariowała.