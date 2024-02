"Chłopki" - opowieść o naszych babkach. Spotkanie z autorką już we wtorek

Pisarka oddaje głos wiejskim kobietom, stawiając je na pierwszym planie historycznej sceny. Ta mocna, głęboko dotykająca opowieść pokazuje siłę kobiet, ich bezgraniczne oddanie rodzinie, ale też pragnienie zmiany i nierówną walkę o siebie w patriarchalnym społeczeństwie.

Tak zarysowane kobiece losy skłaniają do rozmowy, w której obok autorki udział weźmie prof. Agnieszka Szudarek (IH US), a którą poprowadzi dr Katarzyna Rembacka (ZCDN).

Podczas spotkania podjęte zostaną zagadnienia odnoszące się do sytuacji społecznej i politycznej mieszkańców polskiej wsi w okresie międzywojennym. Poruszone będą kwestie dotyczące systemów edukacji i opieki zdrowotnej – czy i na ile uwzględniały one potrzeby oraz możliwości wiejskich kobiet? Padną pytania o to, jak (czy?) reagowało państwo i jego elity na skrajne ubóstwo czy przemoc panujące w chłopskich rodzinach?

Uczestniczący w seminarium nauczyciele, prezentując własne stanowiska, zastanowią się, na ile i w jaki sposób „opowieści o naszych babkach” można włączyć do szkolnej narracji historycznej. Podadzą przykłady wykorzystania tych historii przy analizie określonych zjawisk i procesów historycznych. Zebrane w ten sposób doświadczenia będzie można wykorzystać na lekcjach przedmiotów humanistycznych i włączyć w nie ważną społecznie metodę, jaką jest deliberacja.

Spotkanie odbędzie się 6 lutego o godz. 17, wstęp wolny.