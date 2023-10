Budowa ulicy wspomagającej dojazd do Fabryki Wody. Oto stan prac [ZDJĘCIA]

Prace budowlane zmierzają do końca. Wytyczony został ślad nowej jezdni, chodników jak i drogi dla rowerów. Prowadzone są prace brukarskie związane z układaniem krawężników oraz nawierzchni miejsc postojowych. Trwa montaż słupów oświetleniowych oraz prowadzona jest bieżąca regulacja wpustów deszczowych i włazów kanalizacyjnych. Jednocześnie realizowane są prace przygotowawcze pod budowę nowej jezdni ulicy i ciągu pieszo-rowerowego. To profilowanie i zagęszczanie kruszywa podbudowy zasadniczej na całym odcinku, co oznacza, że w najbliższych dniach rozpocznie się układanie mas bitumicznych.

Zadanie obejmuje:

wykonanie przebudowy istniejącego odcinka ul. Bożeny do strony ul. 1 Maja wraz z ciągami pieszo-rowerowymi;

budowę nowego odcinka drogi od końca przebudowywanego odcinka ul. Bożeny do północnego wyjścia z obiektu „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych do ul. Sczanieckiej;

wykonanie elementów stałej organizacji ruchu;

wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego;

budowę miejsc postojowych;

zagospodarowanie zieleni.

Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA. Koszt prac to ok. 14 mln zł brutto.