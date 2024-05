Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 9.05 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat białogardzki

Dzięciołowo 1, 2, od 4 do 7, 9, Kowalki 6, od 50 do 56, 0047-217.

5.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat sławieński

Wiekowice 32, od 34 do 36, 36A, 37, 38, od 40 do 44, od 46 do 52, od 80 do 88, 92A, 260/2, 381, 523/1, 68/1, 68/2, Wiekowo 42.

5.09 od godz. 8:30 do 14:30

Kawno 1, 2, 2A, od 3 do 8, 10, 13, 18, 18A, 18/3, 2/11, 24/2, 24/3, 7/2, Pękanino , 21/4, 25/4 , 26/2.

5.09 od godz. 8:00 do 16:00

powiat koszaliński

Dąbrowa 2, 13, od 15 do 24, 26, od 28 do 31, 31A, od 33 do 42, 42A, od 43 do 45, 45A, od 46 do 53, 62, 62B, 63, 63A, 63B, 63C, 64, 64A, 65, 66, 66 C, 66B, 17, 17/2, 346,349, DZ. NR 112/2.

5.09 od godz. 8:00 do 16:00