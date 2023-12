Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera. Pojechali do kombatantów sprawiać radość prezentami

Finał XIII Bożonarodzeniowej Paczki dla Bohatera odbył się w sobotę 16 grudnia. Zebrane wcześniej i świątecznie zapakowane dary zostały przekazane mieszkającym w Szczecinie dwustu weteranom. Co się znalazło w paczkach?

Czyli m.in. artykuły spożywcze, chemia gospodarcza, słodycze, ozdoby świąteczne, kwiaty (gwiazdy betlejemskie).

- Choć w tym roku paczki są bogate, to jednak naszym zdaniem nie one są najważniejsze - podkreśla organizator. - Prezenty są jedynie pretekstem do odwiedzenia starszych ludzi, często chorych, samotnych i poświęcenia im chwili na rozmowę, zapytanie o zdrowie, danie znaku, że są dla nas ważni. Że o nich pamiętamy. Że nie zapomnieliśmy, co dla nas kiedyś zrobili.