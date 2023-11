Bolesna porażka Futsal Szczecin. Z nieba do piekła w kilka minut

Na niecałe pięć minut przed końcem spotkania w Lęborku, Futsal Szczecin prowadził tam 3:2. Ostatecznie mecz wygrali gospodarze - 6:3. W kilku minut zawodnicy Team Lębork zesłali drużynę ze Szczecina z nieba do futsalowego piekła.

Tydzień temu Futsal Szczecin podejmował lidera tabeli grupy północnej I ligi, Red Devils Chojnice. Po meczu pełnym dramaturgii ostatecznie nasi zawodnicy podzielili się punktami z liderem, remisując 4:4. Wyjazd do Lęborka był równie emocjonujący, jednak zakończył się dla szczecinianin bez zdobyczy punktowej.

Szczecinianie świetnie otworzyli spotkanie. Już w 2. minucie po prawej stronie akcję przeprowadził Dmytro Rybitskyi. Dograł mocno w pole karne, a głowę dostawił Łukasz Kubicki. Kapitan gości otworzył wynik spotkania. Zespół trenera Romana Smirnova podwyższył prowadzenie w 17. minucie. Piłkę wyprowadził z własnej połowy Maksym Krutin, dograł do Karola Ławy, a ten odegrał do wbiegającego Krutina. Ostatecznie piłkę do siatki wepchnął Bartosz Sobinek. W tym momencie wydawało się, że szczecinianie mają mecz pod kontrolą. Wynik również. Wystarczyła jednak chwila dekoncentracji i gospodarze wrócili przed przerwą do gry, strzelając gola na 1:2 w ostatniej minucie pierwszej połowy.