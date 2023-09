Biuro tłumaczeń "LinguaMania", najwyższa jakość przekładów językowych

Biuro tłumaczeń "LinguaMania" oferuje przekłady z kilkudziesięciu języków obcych w wersji pisemnej. Dotyczy to zarówno tekstów zwykłych, jak i przysięgłych, wymagających stosownego uwierzytelnienia. Klienci mogą tu również zlecić tłumaczenia specjalistyczne, czyli te dotyczące zagadnień z różnych branż. Zespół firmy gwarantuje wysoką, merytoryczną jakość. Jak mówią przedstawiciele – tłumacze mają świadomość, że nawet jedno słowo może zmienić kontekst zdania. Dlatego skrupulatnie analizują każdy dokument i zwracają uwagę na szczegóły, bez wglądu na to, czy jest to akt notarialny, umowa handlowa, instrukcja obsługi albo dowód rejestracyjny pojazdu.

Tłumaczenia można zgłaszać osobiście w biurze, ale istnieje też możliwość współpracy online. W nagłych przypadkach tłumacze są w stanie wykonać zlecenie w trybie ekspresowym. Firma przyjmuje zamówienia od osób prywatnych, jak i klientów biznesowych, instytucji czy organów państwowych. Dotyczy to każdej branży.