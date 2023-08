Bartosz Klebaniuk: Ciężko pracuję by być jedynką w Pogoni Szczecin

Po występie w Gandawie, późniejszej krytyce, hejcie, to spotkanie z Radomiakiem było przez Pana dźwignięte.

Ten mecz z Gent to na pewno nie mogę zaliczyć do udanych. Źle wszedłem w ten mecz i nie pomogłem drużynie. Byłem bardzo, bardzo zły na siebie, ale tak to bywa w tym sporcie, szczególnie na mojej pozycji bramkarza, że takie rzeczy się dzieją i i teraz jest ważne co Ty z tym zrobisz dalej? Czy się załamiesz, czy czy będziesz dalej ciężko pracował, żeby było coraz lepiej. Jestem pod dużym wrażeniem naszych naszych kibiców, którzy wsparli mnie niesamowicie i tak naprawdę aż mi poleciała łezka, jak podeszliśmy do nich po meczu. Nie spodziewałem się aż takiej reakcji, więc jestem bardzo im wdzięczny i to pokazuje naszą siłę, że Pogoń to jest jedna rodzina na dobre i na złe.