Arkadiusz Miłoszewski: Kilku zawodników lubi sobie porozmawiać na parkiecie

Wilki przegrali 78:82, choć przez większość spotkania prowadzili.

- Było bardzo blisko i to my bardziej przegraliśmy niż oni wygrali. Zabrakło dyscypliny emocjonalnej, bo przy prowadzeniu 10 punktami za łatwo pozwoliliśmy im wrócić do meczu. Zabrakło też naszego ogrania w LM. W końcówce techniczne faule, stracony rytm w ataku i ten mecz uciekł. Nie byliśmy tu faworytem, a mogliśmy sprawić mega niespodziankę i być w komfortowej sytuacji w tabeli LM – podsumował Arkadiusz Miłoszewski.

Jednym z powodów porażki były przewinienia techniczne. Gracze Kinga nie zgadzali się z sędziami, coś za głośno powiedzieli i zespół był karany. Widoczne są różnice w pracy arbitrów w polskiej ekstraklasie i w Europie. Czy King zaprosił na spotkanie międzynarodowych arbitrów ze Szczecina, by wyjaśnili różnice?

- Nie mieliśmy takich spotkań. Sędziowie nas nie znają, bo debiutujemy w LM i nie wiedzą, że kilku zawodników lubi sobie porozmawiać na parkiecie. Nie można jednak sędziów krytykować, bo za to są przewinienia. Od tego jestem ja i kapitan. Niestety, walczyliśmy z sędziami, a nie swoimi słabościami, a tych nie brakowało. Mieliśmy np. 20 strat – podkreślał Miłoszewski.