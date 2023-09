Arkadiusz Marchewka: mamy pomysły jak ulżyć przedsiębiorcom i pracownikom

To pierwsza część propozycji KO na 100 pierwsze dni po wyborach, jeśli opozycji udałoby się przejąć władzę. Swoje propozycje przedstawili dziś przed siedzibą ZUS w Szczecinie.

- To zasadnicze sprawy dla każdego przedsiębiorcy. Polska gospodarka małymi firmami stoi. Mikro firmy są odpowiedzialne za około 30 procent PKB. Obciążenia i fiskalne i skarbowe są coraz wyższe. Dlatego nasze propozycje służą temu, aby łatwiej byłoby im prowadzić działalność gospodarczą - mówił poseł Arkadiusz Marchewka.

To m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys, zł, przywrócenie handlu w niedzielę, ograniczenie kontrolowania przedsiębiorców przez urzędy skarbowe do sześciu dni w ciągu roku.