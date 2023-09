Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie: z Konfederacją nigdzie nie pójdziemy

- Nadal uważamy za konieczne wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy. Prawdziwa świeckość państwa polega na tym, że kler musi podlegać takim samym prawom, jak inni obywatele, nauka religii powinna wrócić do sal katechetycznych, a Fundusz Kościelny powinien być zlikwidowany - wyliczał.

Do Szczecina w ramach kampanijnego objazdu po Polsce przyjechali dziś m.in. Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy oraz posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Konferencję zorganizowali przed bramą szpitala klinicznego przy ulicy Arkońskiej.

- Nie może być tak, że pacjentka umiera, bo ma problem, aby dojechać do szpitala. Klauzula sumienia powinna trafić do kosza. Antykoncepcja musi być bezpłatna, a tabletki „dzień po" dostępne bez recepty – wyliczała.

Lewica zapewnia, że jeśli wygra wybory, to zlikwiduje kolejki do lekarzy. Według posła Dariusza Wieczorka w służbie zdrowia brakuje ok. 90 mld zł.

Kandydaci podnieśli też sprawę opieki psychiatrycznej dla młodzieży.