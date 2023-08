"Angielski zameczek" po raz kolejny wystawiony na sprzedaż. Do trzech razy sztuka?

Miasto chce sprzedać zabytkową willę przy al. Wojska Polskiego 95 w Szczecinie. Jest ogłoszony przetarg. Kolejny raz.

Miasto ogłosiło po raz kolejny przetarg na sprzedaż zabytkowej willi przy al. Wojska Polskiego 95 - cena wywoławcza nieruchomości: 3,9 mln zł. Jak podaje organizator, przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 4 października. To będzie kolejny przetarg na tę willę. Pierwszy nie wzbudził zainteresowania u inwestorów - nie było chętnych na jej kupno. A willa jest w dobrym stanie i ma atrakcyjną lokalizację. Wiosną 2023 r. miasto powtórzyło więc procedurę przetargową, zachowując te same warunki: cenę wywoławczą za nieruchomość ponownie ustalono na poziomie 5 mln zł, a kwota wadium wynosiła 10 proc. ceny, czyli 500 tys. zł. Przetarg zaplanowano na 15 marca 2023 r. Niestety i tym razem nie doszło do sfinalizowania transakcji. Tym razem miasto obniżyło cenę willi - o 1 mln zł (kwota wadium została ustalona na wysokości 390 tys. zł). Być może więc w październiku zabytek znajdzie nowego gospodarza.

Przypomnijmy, że willa wyglądem przypominająca angielski zameczek jest wpisana do rejestru zabytków. To oznacza, że jej przyszły właściciel jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zabytków (w tym do zabezpieczenia i utrzymania budowli oraz jej otoczenia w jak najlepszym stanie oraz prowadzenia przy niej prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, a także korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości). Konkretnie będzie musiał usunąć przyczyny zawilgocenia piwnic oraz tarasu nad wykuszem elewacji frontowej, osuszyć ściany i wykonać izolację murów. Powinien też przeprowadzić prace konserwatorskie zachowanej oryginalnej stolarki okiennej. Działka, na której stoi "angielski zameczek", ma 2654 m kw. Jest tam również objęty ochroną starodrzew: dęby i cisy. Zabudowę tworzy budynek mieszkalny oraz trzy zabudowania gospodarcze. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin przewiduje, że w tej okolicy dominują usługi i, uzupełniająco, mieszkalnictwo.

Willa z charakterystycznymi wieżyczkami i blankami, to jedna z pierwszych willi wybudowanych w szczecińskiej dzielnicy Westend. Powstała w latach 1875-76 r. Została zbudowana w stylu angielskich posiadłości wiejskich. Jej pierwszym właścicielem był kupiec i rentier W. Flügge. Przed wojną budynek kilka razy zmieniał właścicieli. W 1935 r. wynajął go oddział SS. Po wojnie był wykorzystywany przez wojsko. Potem zaadaptowano go na przedszkole dla dzieci pracowników Stoczni Jachtowej. W latach 60. otwarto tu Rodzinny Dom Dziecka. Od 2019 r. willa stoi pusta.

