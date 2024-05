Andrzej Mazurczak, rozgrywający Kinga Szczecin: Spójnia zasłużyła na miejsce w półfinale

Idealna dla seria dla Was – tylko trzy mecze i można świętować.

Na początku chciałbym podziękować wszystkim kibicom Kinga i także Spójni, bo stworzyli wspólnie niesamowitą atmosferę podczas tych spotkań. W stargardzkiej hali momentami nie było nas słychać na parkiecie, tym większa radość, że mogliśmy grać w takich meczach. Chcieliśmy przyjechać do Stargardu i wygrać po raz trzeci. Chcieliśmy mięć tę serię pod kontrolą i tak było. Spójnia to dobry zespół, zasłużyła na ten półfinał, w każdym meczu z nami walczyli przez 40 minut, nigdy nie odpuszczali. Czuliśmy, że byli trochę zmęczeni poprzednimi spotkaniami, ale nie dawali nam swobody, cały czas naciskali. Brawa dla nich.

Brawa i dla Was, bo przed startem play-offów spodziewaliśmy się, że w półfinale będziecie grać z Anwilem Włocławek a nie ze Spójnią. Mimo to – udało się Wam grać w pełni skoncentrowani, nie było zlekceważenia teoretycznie słabszej Spójni.

Spójnia zasłużyła na miejsce w półfinale. To nie jest przypadek, że wygrali trzy mecze pod rząd z Anwilem. Inna byłaby sytuacja, gdyby było 1:1, 2:2, ale trzy mecze z rzędu wygrać, w dodatku decydujący mecz wygrać we Włocławku – zapracowali i zasłużyli na półfinał. A my wiedzieliśmy, że musimy do tych spotkań podejść w pełni skoncentrowani i to był najwyższy poziom. Znamy nasz cel, wiemy jaki mamy potencjał. Jak gramy swoją koszykówkę to jesteśmy w stanie wygrać z każdym, szczególnie w takiej serii. Teraz pozostaje mieć nadzieję, że ten poziom koncentracji pokażemy też w finale.