Andrzej Duda w Szczecinie na obchodach 43. rocznicy porozumień sierpniowych

- To tu narodziła się Solidarność. Tu podpisano pierwsze porozumienia - mówi Mieczysław Jurek, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego.

Zaapelował do prezydenta aby pomógł w uchwaleniu emerytur stażowych. - Dziękujemy za to co do tej pory zostało zrobione, jeśli chodzi o postulaty związkowe - mówił Jurek. - Niech 30 sierpnia łączy Polaków niezależnie od poglądów, postaw - zakończył.