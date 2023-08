43 lata temu komuniści ugięli kark przed robotnikami

W końcu sierpnia 1980 roku, po fali strajków, która rozlała się po Polsce, po raz pierwszy w dziejach bloku komunistycznego przedstawiciele społeczeństwa zmusili władze do negocjacji oraz do wyrażenia zgody na ich postulaty. 30 sierpnia w Szczecinie, dzień później w Gdańsku, 3 września w Jastrzębiu Zdroju i 11 września w Dąbrowie Górniczej peerelowski rząd przystał na żądania komitetów strajkowych, w tym na zgodę na powołanie samorządnych związków zawodowych (NSZZ Solidarność), ograniczenie cenzury, powrót do pracy osób represjonowanych za udział w wydarzeniach Grudnia'70 i Czerwca'76, czy reformę znajdującej się w głębokiej zapaści gospodarki.

Pierwsze podpisy pod porozumieniami zostały złożone w świetlicy Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Ze strony Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego parafował je Marian Jurczyk. Stronę rządową reprezentował wicepremier Kazimierz Barcikowski.

W środę w południe przed bramą główną Stoczni Szczecińskiej zostaną upamiętnione tamte wydarzenia. Zaplanowane jest wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy.