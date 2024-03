Akademia Sztuki wybrała rzecznika ds. równego traktowania

Tomasz Kitliński to absolwent anglistyki na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Filozof, performer, działacz społeczny, adiunkt w Instytucie Filozofii UMCS. Studiował w Moguncji, Londynie i Paryżu. Uzyskał Dyplom Studiów nad Tekstem i Obrazem u Julii Kristevej i był stypendystą Fulbrighta w nowojorskiej New School for Social Research. Uczestniczył w seminariach Marii Janion i Hélèny Cixous, a także w wykładach Jacques'a Derridy i Agnes Heller.

Teksty Kitlińskiego publikowały oficyny naukowe Routledge, New York University Press, Université Paris VIII, Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich oraz Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, „Przegląd Filozoficzny”, a artykuły popularne – „The Guardian”, „The Advocate”, „Der Spiegel”, „Die Tageszeitung”, „Art in America”, „Inter Alia”, „Homiki”, „Teksty Drugie”, „Bad Subjects. Political Education for Everyday Life”, „The Gully. Queer Views on Everything”, „Feminoteka”, „Słowo Żydowskie/dos jidysze wort”.