Adrian Przyborek z Pogoni Szczecin: Musieliśmy wygrać, by choć trochę poprawić nastroje wśród kibiców

Z Puszczą najważniejsze było zwycięstwo, a nie styl i to udało się Wam osiągnąć.

Adrian Przyborek. Tak. Musieliśmy wygrać, by choć trochę poprawić nastroje wśród kibiców. Wiadomo, że będzie ciężko odbudować ich zaufanie, ale zrobimy wszystko, by ten sezon zakończyć na jak najwyższym miejscu w lidze i by te zaufanie wracało.

Pierwszy kroczek zrobiony, ale jeszcze kilka przed Wami.

Wiemy, że mamy trzy mecze ligowe przed sobą i to z niełatwymi przeciwnikami – Raków Częstochowa, Stal Mielec i Górnik Zabrze. Ale zrobimy wszystko, by te trzy mecze wygrać. Tylko to nas interesuje. Ta kolejka ligowa ułożyła się pod nas, wykorzystaliśmy to i jesteśmy na 4. miejscu w tabeli.

Spodziewał się Pan takich reakcji kibiców na początku meczu?

Tak. Wiadomo, że kibice nie są z nas zadowoleni po tym, co się stało w finale, ale my musieliśmy na boisku zrobić swoje. Brak dopingu nie miał na nas wpływy, skoncentrowaliśmy się na graniu w piłkę, bo to potrafimy i umiemy. Doping zawsze nam pomaga, ale przeczuwaliśmy, że tak będzie wyglądał początek spotkania. Dobrze, że kibice dołączyli do nas w trakcie pierwszej połowy.