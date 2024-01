95 mln zł ma kosztować modernizacja i rozbudowa lotniska w Goleniowie, a zacząć się mają jeszcze w styczniu tego roku

Ten pierwszy etap to modernizacja drogi startowej na pasie lotniska.

- Ma polegać przede wszystkim na niejako "doświetleniu "pasa startowego - tłumaczy rzecznik. - Na pasie tym będzie więcej świateł i będą one intensywniej świeciły. Chodzi nie tylko o to, aby poprawić bezpieczeństwo, ale przede wszystkim spowodować, że lądowanie i start na naszym lotnisku będzie możliwy w niemal każdych warunkach. To zdecydowanie polepszy dostępność lotniska w Goleniowie.