20.Wielka Gala Ślubna. Największe targi ślubne na Pomorzu

Pary, które myślą o zawarciu związku małżeńskiego oraz narzeczeni, którzy są już na etapie organizacji tego wyjątkowego dnia, nie mogą przegapić tego wydarzenia.

Z dumą dzielimy się informacją, że Prezydent Miasta Szczecina objął naszą Galę Ślubną honorowym patronatem.

Jubileuszowa edycja targów

Podczas tegorocznej edycji Wielkiej Gali Ślubnej już po raz dwudziesty spotkamy się z przyszłymi parami młodymi, ich rodzicami i przyjaciółmi! Wraz z tą odsłoną Gali wchodzimy w czas, kiedy to nasze targi zaczną odwiedzać dzieci par, które były na naszych pierwszych targach w 2005 roku. Zaczyna się sztafeta pokoleń.

Z okazji jubileuszu postaraliśmy się w sposób wyjątkowy i oprócz hali pełnej firm reprezentujących branżę ślubno-weselną, zadbaliśmy o mnóstwo atrakcji dla narzeczonych - wiele więcej niż to miało miejsce w latach ubiegłych. Jedną z nich będzie Festiwal Mody Ślubnej – całkowita nowość na targach. Na scenie będzie można podziwiać pokazy sukien ślubnych i mody męskiej. Oczywiście będzie konkurs dla narzeczonych i obłędna nagroda główna - wesele w Belveder Make a Wish! Co powiecie na muzykę na żywo? Też będzie i to w wykonaniu zespołu Big Beat Live! Co ważne – w trakcie trwania targów zaprezentujemy przedpremierowo ich najnowszy teledysk! Jest na co czekać! A to tylko namiastka tego, co będzie się działo w niedzielę 28 stycznia w Netto Arenie.