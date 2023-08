15. rajd Baja Poland. Oficjalna ceremonia startu dziś na Wałach Chrobrego. ZDJĘCIA

Nasz region od ponad dekady jest gospodarzem rundy Pucharu Świata FIA - to duża ranga imprezy w świecie motoryzacji. Kibice w Szczecinie, Dobrej Szczecińskiej i Drawsku Pomorskim mogą z bliska podziwiać załogi, a przede wszystkim oglądać w akcji pojazdy, których na co dzień na drogach nie uświadczą.

Mimo tego, że podczas Baja Poland ścigają się najlepsze załogi, to jednego zawodnika doścignąć niemal nikt nie jest w stanie. Mowa oczywiście o Krzysztofie Hołowczycu, który w różnych samochodach i z różnymi pilotami, triumfował w naszym rajdzie już osiem razy na 14 edycji. To zdecydowanie zawsze jest największy faworyt zmagań i nawet gdy robi sobie wolne od ścigania się po świecie, to w naszym regionie pod koniec wakacji zawsze można go spotkać. Od kilku lat Hołowczyc jeździ w załodze, której pilotem jest Łukasz Kurzeja. Ten duet przed rokiem nie dał szans konkurencji, był najszybszy na wszystkich pięciu odcinkach specjalnych i na mecie zameldował się z potężną, blisko 18-minutową przewagą. W Szczecinie puchary za drugie miejsce odebrali Portugalczycy - Joao Ferreira i David Monteiro. Najniższy stopień podium wywalczyli Michał i Julita Małuszyńscy, których od zwycięzców dzieliło ponad 18 minut. Wszystkie trzy czołowe załogi korzystały z samochodów Mini John Cooper Works Rally.