Zwycięstwo, remis i aż trzy porażki na inaugurację III ligi piłkarskiej

Wyrównali w 90. minucie. Gol był kontrowersyjny, bo wydaje się, że gracz Sokoła zagrał piłkę rękę, ale reakcja świtowców była fatalna. Zamiast przerwać czysto akcję to machali rękami w stronę arbitra i pozwolili rywalowi wbiec w pole karne. Tam został podcięty i sędzia bez zawahania wskazał na „11” i Tomasz Kowalczuk zdobył drugiego gola w meczu.

Pogoń II Szczecin w sezonie 2022/23 walczyła o awans, ale w końcówce sezonu pogubiła punkty i z promocji cieszyła się Olimpia Grudziądz. Latem klub pożegnał trenera i większość zawodników. Paweł Cretti ma zbudować nowy zespół. W sobotę Portowcy przegrali wyjazdowy mecz z Cartusią Kartuzy 1:2, a jedyną bramkę dla Pogoni uzyskał Hubert Turski. Napastnik ma ważną jesień przed sobą. Odbudowuje formę po kontuzji i z czasem powinien wrócić do pierwszego zespołu. Każda bramka go do tego przybliża.

Mocno rozczarowała Flota Świnoujście, która podejmowała Pogoń Nowe Skalmierzyce. Goście pokonali beniaminka 3:0 i to może być sygnał dla działaczy świnoujskiego klubu, że potrzebne są jeszcze 2-3 transfery do klubu.