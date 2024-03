Zrobimy zakupy świąteczne niemal na ostatnią chwilę. Liczymy na sprawdzony „patent” z promocjami Bogna Skarul

Blisko 30 proc. konsumentów miało wyruszyć na świąteczne zakupy tydzień przed Wielkanocą, a prawie 22 proc. robi to niemal na ostatnią chwilę. Produkty są kupowane głównie w sklepach stacjonarnych - ponad 93 proc. Shopperzy najbardziej oblegają dyskonty – przeszło 93 proc. Po nich najczęściej wybierają się do supermarketów – ponad 22 proc. Prawie tyle samo osób odwiedza hipermarkety co targowiska i bazary. Zdecydowana mniejszość preferuje sklepy osiedlowe, sieci convenience czy sklepy cash&carry. Jak komentują eksperci, konsumenci właśnie teraz liczą na najlepsze rabaty. Tydzień przed świętami wzrasta bowiem zainteresowanie ofertami z gazetek promocyjnych. A wybór dyskontów to – według znawców rynku – rezultat synergii niskich cen i dużej dostępności placówek.