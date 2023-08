Żołnierze wrócili z misji. To uczestnicy XII zmiany PKW Rumunia

Bezpiecznie wrócili do domów po 6 miesiącach służby poza granicami kraju. Była to pierwsza zmiana misji wystawiona przez 12 Brygadę Zmechanizowaną. Polski Kontyngent Wojskowy Rumunia jest przeznaczony do wsparcia sił sojuszniczych NATO na tzw. wschodniej flance w ramach dostosowanej Wysuniętej Obecności w Rumunii. Ta zmiana była wyjątkowa. Dowódcą XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego była mjr Katarzyna Lachowicz, pierwsza kobieta na tym stanowisku w polskiej armii.

Trzon XII zmiany stanowili żołnierze 3 batalionu piechoty zmotoryzowanej ze Stargardu, natomiast część stanowisk obsadzili również żołnierze z: innych jednostek wojskowych 12 Dywizji Zmechanizowanej, 1 Brygady Logistycznej (Bydgoszcz), 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia (Białobrzegi), 10 Brygady Logistycznej (Opole), 15 Brygady Zmechanizowanej (Giżycko), 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia (Sieradz), 10 pułku dowodzenia (Wrocław), Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (Poznań) czy z Wojsk Specjalnych.

W kolejnej XIII zmianie uczestniczy ponad 200 żołnierzy 12 Brygady Zmechanizowanej.