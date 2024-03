Znany aktor ze Szczecina podbija parkiet show Taniec z Gwiazdami

Choć, jak sam przyznaje nie o nagrodę chodzi, a o satysfakcję z nabycia nowych umiejętności i wyjście ze swojej strefy komfortu. – Chciałbym pokazać się szerszej publiczności w zupełnie innej stylistyce i sam sprawdzić, jak się w niej odnajdę – mówi. – A także spełnić marzenie córki i nieżyjącej już mamy – dodaje.

Na parkiecie aktorowi towarzyszy Izabela Skierska, mistrzyni świata w tańcu towarzyskim.

– Nasza współpraca od początku układała się bardzo pozytywnie, co nie zmienia faktu, że Iza jest ogromnie wymagająca. Na moje szczęście, idzie to też w parze z jej umiejętnościami pedagogicznymi. Zwłaszcza, że choć tańczyć lubię, przygotowania do programu oparłem na oglądaniu m.in. „Dirty Dancing” i turniejów tańca na YouTubie – przyznaje z rozbrajającą szczerością.